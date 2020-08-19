رئيس التحرير

محمود مسلم

مصدر: مؤتمر إعلان نتيجة انتخابات الشيوخ من ماسبيرو بسبب كورونا

كتب:

أحمد ربيع
03:27 م | الأربعاء 19 أغسطس 2020
المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات

المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات

اعتادت الهيئة الوطنية للانتخابات، أن تعقد اجتامعاتها لإعلان النتائج النهائية للاستحقاقات الانتخابية التي أشرفت عليها، من داخل مقر الهيئة العامة للاستعلامات بشارع صلاح سالم، لكن اليوم خرجت الهيئة الوطنية عما اعتادت عليه، وعقدت مؤتمرها الصحفي المنعقد حاليا، داخل مسرح التليفزيون بـ"ماسبيرو".

وقالت مصادر إن السبب وراء عقد المؤتمر بمسرح التليفزيون، يرجع إلى التنسيق بين الهيئة الوطنية للانتخابات والهيئة الوطنية للإعلام، ونظرا للمساحة الكبيرة لمسرح ماسبيرو التي تضمن الحفاظ على مسافات التباعد الاجتماعي، وتطبيق الإجراءات الاحترازية للحماية من فيروس كورونا المستجد.

اقرأ المزيد:

بالأسماء.. 100 مرشح ينتظرون الفوز بالتزكية قبل ساعات من نتيجة انتخابات الشيوخ

الهيئة الوطنية تعتمد نتيجة انتخابات "الشيوخ" لنشرها بالجريدة الرسمية

استعدادات الوطنية للإعلام لإعلان نتيجة انتخابات الشيوخ

بث مباشر.. مؤتمر صحفي لإعلان نتيجة انتخابات الشيوخ