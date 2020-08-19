مصدر: مؤتمر إعلان نتيجة انتخابات الشيوخ من ماسبيرو بسبب كورونا

اعتادت الهيئة الوطنية للانتخابات، أن تعقد اجتامعاتها لإعلان النتائج النهائية للاستحقاقات الانتخابية التي أشرفت عليها، من داخل مقر الهيئة العامة للاستعلامات بشارع صلاح سالم، لكن اليوم خرجت الهيئة الوطنية عما اعتادت عليه، وعقدت مؤتمرها الصحفي المنعقد حاليا، داخل مسرح التليفزيون بـ"ماسبيرو".

وقالت مصادر إن السبب وراء عقد المؤتمر بمسرح التليفزيون، يرجع إلى التنسيق بين الهيئة الوطنية للانتخابات والهيئة الوطنية للإعلام، ونظرا للمساحة الكبيرة لمسرح ماسبيرو التي تضمن الحفاظ على مسافات التباعد الاجتماعي، وتطبيق الإجراءات الاحترازية للحماية من فيروس كورونا المستجد.