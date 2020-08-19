بالأسماء.. 100 مرشح ينتظرون الفوز بالتزكية قبل ساعات من نتيجة انتخابات الشيوخ

تستعد الهيئة الوطنية الانتخابات، خلال الساعات القليلة المقبلة لإعلان نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ، والتي أجريت منذ أيام، ومن المتوقع أن تشهد عددا من الدوائر جولة إعادة، في مقابل حسم مرشحين للمعركة من الجولة الأولى.

وينتظر نحو 100 مرشح إعلان فوزهم بالتزكية بانتخابات الشيوخ، وهم المرشحين على القائمة الوطنية من أجل مصر، باعتبارها القائمة الوحيدة التي تخوض الانتخابات، ونتظر حصدها 5% من الأصوات المدونة بكشوف الناخبين لإعلان فوزهم.

وينص قانون مجلس الشيوخ على أنه لم يتقدم في الدائرة الانتخابية المخصصة للقوائم إلا قائمة واحدة، يعلن انتخاب القائمة بشرط حصولها على نسبة 5% على الأقل من أصوات الناخبين المقيدين بتلك الدائرة، فإن لم تحصل القائمة على هذه النسبة أعيد فتح باب الترشح لشغل المقاعد المخصصة للدائرة.

وتنشر "الوطن" أسماء مرشحي القائمة الوطنية من أجل مصر الذين ينتظرون حصد نسبة الـ5% من أصوات الناخبين للفوز بالتزكية كالآتي:

وتضم أسماء مرشحي قائمة من أجل مصر بدائرة "قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا" الأسماء الآتية:

أساسي 1 محمد إسماعيل محمد منظور

أساسي 2 ناجح محمد سيد عبدالفتاح جلال

أساسي 3 محمود مصطفى بكري محمد

أساسي 4 محمد حسن محمود مرشدي

أساسي 5 أكمل الله فاروق محمد أحمد عبدالعال

أساسي 6 إيهاب وهبه لبيب وهبه

أساسي 7 حنا جريس قلدس توماس

أساسي 8 محمد يحى حسين محمد عزمي -

أساسي 9 محمود فيصل فايز السعيد القط -

أساسي 10 هاله كمال عبدالجابر مرأة

أساسي 11 عايده نصيف أيوب عوض الله مرأة

أساسي 12 عاطف حسن أحمد يوسف النمكي -

أساسي 13 صلاح محمد فتح الله السعودي -

أساسي 14 محمد نبيل محمد السيد حلاوة -

أساسي 15 ياسر محمد إسماعيل الهضيبي -

أساسي 16 فاروق مجاهد شحاتة على حريز -

أساسي 17 ريهام مجدي محمد عفيفي مرأة

أساسي 18 حسين عبدالله عبد العال خضير -

أساسي 19 عبد السلام عبدالسلام مصطفى الجبلي -

أساسي 20 هانى محمد إبراهيم العسال -

أساسي 21 محمود سامي محمد على السيد -

أساسي 22 طارق السيد عبد العزيز إسماعيل -

أساسي 23 فريدة عبد المؤمن محمد النقاش مرأة

أساسي 24 محمود عبد العليم حافظ منصور -

أساسي 25 محمد توفيق محمد الجمل -

أساسي 26 سامح محمد أنور عصمت السادات -

أساسي 27 سامية أنسي حبيب فهمي -

أساسي 28 حسام إبراهيم الدسوقي محمد الخولي -

أساسي 29 محمد السعيد محمدعريبي -

أساسي 30 حازم سيد عباس محمد الجندي -

أساسي 31 عبد الخالق محمد محمد عياد -

أساسي 32 إيريني ثابت جورج شرقاوي مرأة

أساسي 33 عبد السميع عبد القادر يوسف أحمد -

أساسي 34 عز الدين حسن عبدالله جودة -

أساسي 35 سلوى إبراهيم على الحداد مرأ

وتضم أسماء مرشحي قائمة من أجل مصر بدائرة " شمال ووسط وجنوب الصعيد " الأسماء الأتية:-

أساسي 1 وليد محمود فوزي علي المليجي -

أساسي 2 أحمد محمد شراني عيد -

أساسي 3 فرج فتحي فرج علي -

أساسي 4 طارق مصطفى حسانين عبدالله -

أساسي 5 عمرو عزت محمد السيد -

أساسي 6 محمد رمضان سيد أحمد -

أساسي 7 سهير عبدالسلام حنفي عبدالسلام مرأة

أساسي 8 أمل محمد رمزي محمد منير خليل مرأة

أساسي 9 عبدالقادر ابراهيم عبدالقادر عبدالبصير -

أساسي 10 محمد طه عبدالحفيظ عبدالله عليوة -

أساسي 11 منى عبدالتواب عبداللطيف محمد حسن الخشاب مرأة

أساسي 12 أحمد حمدي أبوهشيمة عبدالعزيز -

أساسي 13 نادر يوسف نسيم هندي -

أساسي 14 حنان عبدالحميد عبدالحفيظ إبراهيم مرأة

أساسي 15 عبدالوهاب عبدالرازق حسن عبدالوهاب عبدالرازق -

أساسي 16 وحيد مصطفى علي عامر -

أساسي 17 حسانين أحمد توفيق -

أساسي 18 هانئ يوسف عبدالشهيد جرجس -

أساسي 19 رشا أحمد مهدي علي مرأة

أساسي 20 علي محمد عبدالرحمن مهران -

أساسي 21 مصطفى محمد سالمان حسن -

أساسي 22 محمد فهمي محمد أحمد صالح -

أساسي 23 هند جوزيف أمين شحاتة مرأة

أساسي 24 مؤمن محمد إسماعيل معاذ -

أساسي 25 مدحت محمد عبدالجابر محمد المدني -

أساسي 26 فكتور فاروق جرجس إبراهيم -

أساسي 27 أحمد جلال أبوالدهب -

أساسي 28 خالد أبو الوفا محمد محمد -

أساسي 29 رشا إسحق فهيم نصير مرأة

أساسي 30 أسامة محمد نورالدين حافظ -

أساسي 31 أحمد عبدالماجد محمد محمد -

أساسي 32 محمد طارق محمد محمود رسلان -

أساسي 33 وائل زكريا محمد الأمير إبراهيم -

أساسي 34 حسين عبدالمجيد محمد عثمان -

أساسي 35 عبدالرحيم كمال طه محمد -

وتضم أسماء مرشحي قائمة من أجل مصر بدائرة "قطاع شرق الدلتا" الأسماء الأتية:

أساسي 1 خالد محمد سعيد حسن شحاتة -

أساسي 2 أحمد محمد محمود على الخطيب -

أساسي 3 أيمن محمد حامد محمد شريف -

أساسي 4 أحمد عبدالجواد محمد محمد -

أساسي 5 إبراهيم محمد إبراهيم شحاتة -

أساسي 6 يسرا أحمد فؤاد سليمان أباظه مرأة

أساسي 7 نيفين جورج ميخائيل الأنطوني مرأة

أساسي 8 محمد علي عبده أبو حجازي -

أساسي 9 محمد أحمد ماهر السباعي أحمد -

أساسي 10 محمد عبده صديق اللمعي -

أساسي 11 حماد موسى حماد موسى -

أساسي 12 فيبي فوزى جرجس فلمون مرأة

أساسي 13 أحمد صبيح محمد خشانه -

أساسي 14 جيفارا محمد أحمد الجافي -

أساسي 15 فايز إبراهيم محمد أحمد -

وتضم أسماء مرشحي قائمة من أجل مصر بدائرة "قطاع غرب الدلتا" الأسماء الأتية:

أساسي 1 محمد رشاد عثمان محمد قاسم -

أساسي 2 محمد صبرى محمد أبو إبراهيم -

أساسي 3 إيهاب محمد محمود عبدالجواد أبو كليلة -

أساسي 4 أحمد شعبان حسين السيد -

أساسي 5 باهر محمد أمين غازي -

أساسي 6 هند محمد ممدوح حنفي امرأة

أساسي 7 دينا محمد نبيل محمد فتوح هلالي مرأة

أساسي 8 محمد وجيه عبدالله محمد خالد -

أساسي 9 وليد محمود إبراهيم الشرمه -

أساسي 10 محمد أشرف محمود حلمى الصيرفي -

أساسي 11 سمير السيد أحمد قاسم -

أساسي 12 وجيه رشدي يسى سنبل -

أساسي 13 سعيد إسماعيل ضيف الله حسين -

أساسي 14 هبه مكرم كامل شاروبيم امرأة

أساسي 15 صالح سلطان حسن منصور -