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لاشين: التزمنا حدود الشرعية الدستورية في انتخابات الشيوخ

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أحمد البهنساوى
03:15 م | الأربعاء 19 أغسطس 2020
المستشار لاشين إبراهيم يعلن نتيجة انتخابات الشيوخ

المستشار لاشين إبراهيم يعلن نتيجة انتخابات الشيوخ

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، في مؤتمر صحفي نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ 2020، التي جرت على مدار يومي 9 و10 أغسطس في الخارج ويومي 11 و12 أغسطس في الداخل، وذلك بمقر مسرح التلفزيون بالطابق السابع بمبنى ماسبيرو.

وقال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن 797 مترشح على المقاعد الفردية و100 على القوائم ومثلهم احتياطي والتزمنا حدود الشرعية الدستورية بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة.

وتابع: "كانت انتخابات تنافسية وفق أعلى معايير الشفافية وأدينا عملنا في إطار قانوني وأخلاقي حاكم لنا"، موضحا أن الانتخابات جاءت في ظل ظروف بالغة الصعوبة بسبب فيروس كورونا وارتفاع درجة الحرارة.

ودعا المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، ممثلي وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية المحلية والدولية المعتمدين لدى الهيئة الوطنية للحضور لتغطية فاعليات المؤتمر لإعلان ما أسفرت عنه عمليات الاقتراع والفرز في الداخل والخارج والنتائج النهائية.

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