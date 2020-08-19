لاشين: أجرينا الانتخابات بأعلى معايير الشفافية والنزاهة الدولية

قال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ونائب رئيس محكمة النقض، إنَّ "إجراءات انتخابات مجلس الشيوخ انتهت بحمد لله انتخابات مجلس الشيوخ في جولتها الأولى"، موضحًا أنَّ الهيئة سبقت دعوة الناخبين للانتخابات مجلس الشيوخ وأعلنت الجدول الزمني والإجراءات.

وأضاف "لاشين" خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن نتائج انتخابات مجلس الشيوخ، أنَّ الانتخابات أجريت خارج مصر يومي الأحد والإثنين الموافقين 9 و10 أغسطس وداخل مصر يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 11 و12 من الشهر ذاته.

لاشين: وقفنا في انتخابات الشيوخ وقفة القاضي في حياده وتجرده في القضاء

وأشار إلى أنَّ "الانتخابات جرت بشكل تنافسي وأجرتها الهيئة في أعلى معايير الشفافية والنزاهة الدولية، وقفنا وقفة القاضي في حياده وتجرده في القضاء".

وجرت انتخابات مجلس الشيوخ 2020، على مدار يومي 9 و10 أغسطس في الخارج ويومي 11 و12 أغسطس في الداخل، وأجرت انتخابات مجلس الشيوخ وفق أعلى معايير الشفافية والنزاهة الدولية، تحت إشراف قضائي كامل، ووسط إجراءات احترازية مشددة اتخذتها الهيئة للوقاية من فيروس كورونا لحماية أطراف العملية الانتخابية.