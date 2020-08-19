صور.. وصول أول رحلة جوية لمطار طابا تقل سياحا مصريين منذ أزمة كورونا

شهد مطار طابا الدولي، اليوم، وصول أول رحلة طيران تصل لمدينة طابا منذ أزمة فيروس كورونا، تقل نحو 138 سائحًا مصريًا، التى نظمتها شركة African Queen Travel، بالتعاون مع شركة مصر للطيران، حيث كان فى استقبال الرحلة، وفد من محافظة جنوب سيناء.

وقال عمرو عبدالمحسن الرئيس التنفيذى للشركة المنظمة، إنه سيتم تنظيم عدد 11 رحلة جوية إلى مدينة طابا، بداية من اليوم، وحتى يوم 6 أكتوبر المقبل، موضحًا أن الشركة ستسير رحلة إلى طابا كل 5 أيام.

وأضاف أن الشركة تستهدف نقل نحو 1518 سائحا مصريا إلى طابا، خلال جدول التشغيل الصيفى، الذى سينتهى أكتوبر المقبل، لافتًا إلى أن الشركة تفكر بشكل جدى، فى تسيير رحلات لطابا خلال الموسم السياحى الشتوى، بعد الإقبال الجيد من المواطنين.

وأشار إلى أن قيمة البرنامج السياحى إلى طابا ومدته (5 أيام- 4 ليال)، يبلغ 4400 جنيه للفرد فى الغرفة المزدوجة، شاملة السفر بالطائرة، والإقامة بفندق 5 نجوم بـ3 وجبات يومية.

وأوضح أن الشركة اختارت مدينة طابا لتنظيم رحلات إليها، للعديد من الأسباب، أهمها تنشيط السياحة الداخلية، وإلقاء الضوء عليها، كونها واحدة من أجمل المنتجعات السياحية فى العالم، إضافة إلى جوها الصحى، حيث إن المدينة لم تظهر بها أية إصابات بكورونا خلال الشهورالماضية، مؤكدًا حجز أكثر من 70% من الرحلات إلى الشركة، خلال الموسم الصيفى الحالي.

وأكد عماد محسن، المتحدث الإعلامي للشركة المنظمة للرحلات، أن الشركة اتخذت موقفًا وطنيًا، دون النظر إلى المكاسب المادية، وبدأت في خطوات جادة، تجاه عودة السياحة، خاصة الداخلية لعدد من المقاصد السياحية في مصر، في كل من طابا وشرم الشيخ، بلغ حجم استثماراتها نحو 20 مليون جنيه، رغم حالة الركود السياحى التى أصابت مصر خلال الشهور الماضية.