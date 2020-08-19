الهيئة الوطنية: الجيش نقل 800 قاض و55 طن أوراق انتخابية للمحافظات الحدودية والصعيد

قال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ونائب رئيس محكمة النقض، إنَّ الهيئة التمست كل السبل للتطوير باستحداث تطبيقًا إلكترونيًا لتوزيع القضاة وأوصلته لموقع الهيئة لإخطارهم، كم جرى استحداث تطبيقًا على مواقع التواصل الاجتماعي لإخطار أمناء اللجان بأماكن لجانهم.

وأضاف "لاشين"، خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن نتائج انتخابات مجلس الشيوخ، أنَّه جرى تطوير موقع الهيئة الإلكتروني بما يسمح أخطار الناخبين بلجان الناخبين بلجانهم وإرشادهم إلى أماكنهم.

وأشار إلى أنَّ الانتخابات شهدت تعاونًا كبيرًا مع الجهات المعنية والهيئة الوطنية ولا سيما القوات المسلحة والتي نقلت 800 قاض و55 طن أوراق انتخابية لمحافظات الصعيد والحدودية.

وجرت انتخابات مجلس الشيوخ 2020، على مدار يومي 9 و10 أغسطس في الخارج ويومي 11 و12 أغسطس في الداخل، وأجرت انتخابات مجلس الشيوخ وفق أعلى معايير الشفافية والنزاهة الدولية، تحت إشراف قضائي كامل، ووسط إجراءات احترازية مشددة اتخذتها الهيئة للوقاية من فيروس كورونا لحماية أطراف العملية الانتخابية.