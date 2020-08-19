محافظ القاهرة يكرم القائمين على مبادرة "اتحضر للأخضر"

كرم اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، 25 من القائمين على تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية "اتحضر للأخضر" بحي مصر القديمة، من العاملين بهيئة النظافة ومديرية التربية والتعليم وهيئة قصور الثقافة.

وأشار المحافظ، إلى أن المبادرة تستهدف نشر الوعي البيئي لدى طلاب المدارس، حيث تم تجميل وتشجير محيط المدارس بحي مصر القديمة، بمشاركة عدد من الطلاب والفنانين التشكيليين، الذين قاموا بطلاء أسوار المدارس من الخارج، وعمل رسومات فرعونية ومناظر طبيعية عليها، ما أضفى لمسة جمالية على شوارع الحي.

وأضاف المحافظ، أنه جرى تشكيل فرق من الطلاب لزراعة محيط الأسوار، بالتعاون مع هيئة النظافة والجمعيات الأهلية، مشيرا إلى أنه تم رفع كفاءة الزراعة داخل 40 مدرسة بالحي، حيث تم مد الطلاب بالمستلزمات اللازمة لتشجير المدارس من الداخل، كما رافقهم متخصص لتدريبهم على كيفية زراعة الأشجار والشتلات، وأفضل مكان لوضعها داخل المدرسة.