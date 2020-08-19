مد شبكات للمياه والصرف بحي الزهور بمرسى مطروح

تفقد الدكتور مهندس إبراهيم خالد رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح، أعمال تركيبات شبكات المياه والصرف الصحي في حي الزهور بمدينة مرسى مطروح.

وتابع "خالد"، اليوم، تنفيذ أعمال خزانات التكديس، وتركيب عدادات مسبوقة الدفع فى حى الزهور بالكيلو 4 والمنفذة من خلال الشركة.

وأصدر "خالد" تعليمات لجميع المهندسين والفنيين المسؤولين عن تنفيذ المشروع، بسرعة إنهاء جميع أعمال شبكات المياه والصرف الصحي.