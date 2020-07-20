حفر 30 بئرا وإنشاء 6 خزانات لجمع مياه الأمطار بمرسى مطروح

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الاثنين، مدينة براني وعدد من القرى، لمتابعة المشروعات الخدمية والإنتاجية وأعمال التطوير الجديدة.

وبدأت الجولة بتفقد الوحدة الصحية بقرية شماس، ووجه محافظ مطروح بالعمل على استقرار التيار الكهربائي بالوحدة مع أولوية تحويل الكابلات الهوائية إلى أرضية، وتوفير الأطباء بالوحدة، مع إعادة توزيع الأطباء لتحقيق الاستقرار بمستشفيات براني والنجيلة.

وزار "شعيب" محطة تحلية مياه الآبار بتجمع الغزى بقرية أبو مزهود على بعد 15 كيلو مترًا فى عمق الصحراء، موجهًا بالعمل على استقرار التيار الكهربي للمحطة، ومؤكدًا دعم واهتمام وزارة الكهرباء بتلبية إحتياجات أهالى مطروح، مؤكدًا أنه جار البدء فى توصيل خط الكهرباء من الشبكة الرئيسية إلى تجمعات قرية أبو مزهود من خلال زرع عدد 238 برج كهرباء ضغط عال، ومحولين كهرباء.

وقال حسين السنينى منسق عام مبادرة "حياة كريمة" بمطروح، إنه تم حفر 30 بئر وإنشاء 6 خزانات لتجميع مياه الأمطار، ورصف 6 كيلو مترات، ورفع كفاءة 10 كيلو مترات بطريق المثاني أبو مزهود.