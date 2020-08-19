مدير خدمات الدم لـ"الوطن": بلازما الصعايدة أكثر فاعلية من وجه بحري

أكد الدكتور إيهاب سراج الدين، مدير عام خدمات نقل الدم القومية بوزارة الصحة والسكان، نشر أول ورقة بحثية قومية عن بلازما المتعافين في مصر خلال أيام، لافتًا إلى أن نتائج الدراسة، مبشرة جدًا، وأنه جارٍ نشرها خلال إحدى الدوريات العلمية العالمية.

وأضاف "سراج الدين"، خلال حوار لـ"الوطن" ينشر لاحقًا، أن محافظة القاهرة جاءت في المرتبة الأولى للمتبرعين ببلازما المتعافين من فيروس كورونا المستجد، تلتها في المركز الثاني محافظة الفيوم، وجاءت محافظة الشرقية في المركز الثالث، موجهًا الشكر للمحافظات الثلاث على تعاونهم.

وكشف مدير خدمات نقل الدم بالوزارة، أن الأجسام المضادة في بلازما المتعافين من محافظات الصعيد، كانت أكثر فاعلية من مثيلاتها في محافظات الوجه البحري وباقي محافظات الجمهورية، موضحًا أنه جارٍ العمل على دراسة هذا الأمر، ومحاولة الوصول إلى الأسباب، ما جعل وزارة الصحة تتوسع في مراكز البلازما في الصعيد، وفتحنا في محافظات الفيوم وبني سويف وأسيوط وسوهاج وقنا، وجارٍ تجهيز مركز في أسوان.