كيف نجحت الدولة في توفير المخزون الاستراتيجي من السلع في ظل كورونا؟

في تقرير صادر صباح الأربعاء لمنظمة التجارة العالمية، كشفت فيه أن مؤشرها للتجارة السلعية بلغ مستوى متدنيًا قياسيًا، حيث سجلت تراجعًا كبيرًا في الربع الثاني من ٢٠٢٠، بسبب تداعيات فيروس كورونا، في الوقت الذي كشفت فيه إحصاءات منظمة التجارة العالمية الصادرة في يونيو، تراجعًا للتجارة السلعية بنسبة 18.5% في الربع الثاني من 2020، بسبب جائحة كوفيد 19.

كانت مؤشرات في السابق، تتحدث على ضرورة أن تتجه الحكومات لتطبيق مفهوم عدالة التوزيع، في ظل التحديات الاقتصادية التى يعيشها العالم، بسبب جائحة كورونا، وهو ما لجأت إليه حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، حيث اتجهت الاهتمام وفقًا لتوجيهات رئاسية، برفع القدرات التخزينية للسلع الأساسية، إلى متوسط من 4 إلى 6 أشهر، بعدما كانت في السابق، وتحديدًا في العام 2014، يكفى فقط المخزون الاستراتيجى لمدة شهر.

وفي الوقت الحالي، يصل مخزون فى بعض السلع لـ29 شهرًا، حيث يكفي مخزون اللحوم الآن بحسب إحصاءات وزارة التموين والتجارة الداخلية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لمدة 29 شهرًا، ومخزون القمح لـ3 أشهر، ومخزون الأرز لـ4 أشهر، ومخزون السكر لـ8 أشهر.

وكخطوة حكومية أخرى لتأمين المخزون الاستراتيجيى من السلع، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، الانتهاء من المواصفات الفنية للمستودعات الاستراتيجية، بتكلفة تصل إلى 3 مليار جنيه لكل مستودع استراتيجي، بإجمالي تكلفة تقدر بـ21 مليار جنيه، لعدد 7 مستودعات.

وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث وجه بالاستمرار في تأمين وزيادة المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، وبفضل هذه المخازن الاستراتيجية، سيتم التعزيز من زيادة المخزون الاستراتيجي للمنتجات، لمدة تصل إلى 8 أو 9 أشهر‪ .‬

وجاء قرار خفض وزن رغيف الخبز البلدي المدعم، كل أصناف الخبز (المجر، الملدن الطرى، الملدن الماو)، لتكون كلها ذات وزن ثابت، لضمان إحكام الرقابة وتوحيد الموازين والمواصفات فى جميع مخابز الجمهورية، مع الإبقاء على نفس القيمة الغذائية، للرغيف دون اَي نقصان، كنوع من عدالة التوزيع لضمان وصول الدعم لمستحقيه دون إخلال توازن.