خالد سليم يسترجع عملية استئصاله ورمًا: "مفقدتش الأمل"

نشر الفنان خالد سليم، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة يسترجع من خلالها ذكرياته في مثل هذه الأيام من العام الماضي وعمل عملية استئصال ورم في أحباله الصوتية.

وكتب سليم: زي الأيام دي السنة اللي فاتت كنت بمر بأصعب فترة في حياتي، لو فاكرين شكلي قبل عملية استئصال الورم في أحبالي الصوتية كان عامل إزاي، مفقدتش الأمل وكان عندي إيمان وإرادة إن مفيش حاجة مستحيلة.. الحمد لله.

وأضاف خالد سليم، "بالصبر والاستمرار هتحققوا كل حاجة بتحلموا بيها".

وكشف الفنان خالد سليم العام الماضي عن كواليس حالته الصحية والمرض الذي أصابه، وتسبب في إصابته بورم الأحبال الصوتية، وهو ما أثر على حالته النفسية، قائلا: "مرحلة المرض كانت صعبة ومرهقة للغاية".

وأضاف: "رحلتى بدأت، منذ كنت أصور مسلسل «اختيار إجباري» 60 حلقة، ومسلسل «ولاد تسعة» 70 حلقة، وبرنامج «ميكس ميوزيك»، ولكن مع مرور الوقت لم أشعر بأي تحسن مطلقاً، فذهبت إلى عدد من الأطباء، لكن لم ينجح أي منهم في اكتشاف ما لدي، وكانوا يعتمدون فى العلاج على الكورتيزون فقط، إلى أن قابلت "الشاذلي" ثم أجريت الجراحة.