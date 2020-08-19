19 حزبا لم ينجح أحد على المقاعد الفردية بانتخابات الشيوخ

خاض انتخابات مجلس الشيوخ في الدوائر الفردية على مستوى الجمهورية، 25 حزبا، استطاع حزب مستقبل وطن، حصد 70 مقعد في الجولة الأولى، وحزب الشعب الجمهوري 5 مقاعد، بينما دخلت أحزاب المؤتمر وحماة الوطن والنور جولة الإعادة على مقعد وحيد، وأخفقت باقى الأحزاب في الفوز بأي مقاعد بالانتخابات.

وترصد "الوطن"، 19 حزبا أخفقت في الحصول على أي مقاعد فردية في انتخابات مجلس الشيوخ كالتالي:

الوفد، والجيل الديمقراطي، والإصلاح والنهضة، ومصر القومي، والغد، ومصر بلدي، والمصرى الديمقراطي، والمصريين، والريادة، ومصر المستقبل، والتحرير المصري، والحركة الوطنية، وأبناء مصر، والتجمع، والأحرار، وحقوق الإنسان والمواطنة، والعربى للعدل والمساواة، وصوت الشعب، والاتحاد.

وأعلنت قبل قليل، الهيئة الوطنية للانتخابات النتائج النهائية للجولة الأولى من ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ، على أن تبدأ من الغد الخميس، الدعاية الانتخابية لجولة الإعادة.

ويتم الطعن على قرار الهيئة الوطنية بإعلان نتائج الجولة الأولى، يومي الخميس 20 أغسطس والجمعة 21 أغسطس، وتفصل المحكمة الإدارية فى الطعون السبت 22 أغسطس حتى الاثنين 31 أغسطس.

وتنطلق جولة الاعادة لانتخابات مجلس الشيوخ للمصريين في الخارج يومى 6 و7 سبتمبر المقبل، على أن تُجرى داخل مصر يومى 8 و9 سبتمبر، على أن يتم إعلان النتيجة في موعد أقصاه يوم 16 سبتمبر.