بدء أعمال لجنة التخطيط العمراني بمدينة النجيلة بمطروح

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم، بدء أعمال اللجنة المشتركة المشكَّلة من المحافظة، بالتنسيق مع أجهزة القوات المسلحة والمساحة المدنية والهيئة العامة للتخطيط العمراني، للمعاينة الميدانية لمدينة النجيلة والتواجدات الحكومية والتجمعات السكنية فى نطاق القرار الجمهوري رقم 449 لسنة 2018، والخاص بنطاق أراضى منطقة "جرجوب" وتدقيق الأعمال المساحية لدراسة تجنيبها من القرار السابق.

وأكد المهندس إبراهيم الحفيان مدير عام التخطيط العمرانى بمحافظة مطروح، استمرار عمل اللجنة لمدة أسبوع لإنهاء جميع الأعمال.

ومن جانبه، تقدم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالشكر والتقدير لأجهزة القوات المسلحة، لسرعة استجابتها لمطلب المحافظة، ومراعاة جميع النجوع والتجمعات داخل حدود القرار الجمهورى لتوصيل المرافق الأساسية لها والتيسير على المواطنين.