محافظ المنوفية: الاستعانة بمتخصصين لتنفيذ تمثال "السادات" ليظهر بشكل لائق

أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، أنه سيتم دراسة تنفيذ تمثال رئيس الجمهورية الأسبق محمد أنور السادات والمزمع تنفيذه في مدينة شبين الكوم، من خلال الاستعانة بمتخصصين لكي يخرج إلى النور في أفضل شكل لكي يتناسب مع ما قدمه الرئيس السادات بطل الحرب والسلام وابن محافظة المنوفية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صورا للتمثال أثناء تجهيزه وتظهر فيه ملامح الرئيس السادات متغيرة بالإضافة إلى الاستعانة بألوان أعتبرها البعض غير مناسبة للتمثال، فيما أكد مصدر بمحافظة المنوفية أن التمثال لم يتم الانتهاء منه حتى الآن وكل ما يتم تداوله يتم أثناء تنفيذ أكثر من شكل قبل الاستقرار على الشكل النهائي للتمثال.

يذكر أن "السادات" من مواليد قرية ميت أبو الكوم بمحافظة المنوفية عام 1918 وتخرج من الأكاديمية العسكرية عام 1938، وتولي رئاسة مصر حلفا للرئيس جمال عبد الناصر واستطاع قيادة مصر في حرب 1973 واستعادة كرامة مصر، ولقب بعدها بلقب "بطل الحرب والسلام".