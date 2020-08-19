"حماية المستهلك": 512 سيارة فورد تعاني من مشكلات بالدريكسيون

يطلق جهاز حماية المستهلك بالتعاون مع شركة فورد العالمية، حملة استدعاء 512 سيارة من نوع فورد فيوجين إنتاج مارس 2015 إلى يوليو 2015، وذلك لتغيير مسامير تثبيت محرك علبة الدريكسيون كإجراء احترازي.

ويأتي ذلك في إطار حرص الجهاز على الحفاظ على أرواح المستهلكين وسلامتهم، وتوفير الحماية اللازمة لهم، وتماشياً مع حرص الجهاز المستمر على إجراء مراجعات مستمرة لجميع المنتجات المطروحة في الأسواق.

كما يدعو الجهاز كل المستهلكين إلى التوجه بشكواهم إلى الجهاز في حالة وجود ما يستدعي ذلك، من خلال الخط الساخن 19588من أي تليفون أرضي أو عن طريق خدمة الواتس آب 01281661880 أو عن طريق الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك على موقع التواصل الاجتماعي Facebook، الموقع الإلكتروني للجهاز www.cpa.gov.eg أو التطبيق الإليكتروني على الهواتف الذكية.