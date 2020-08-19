بالأسماء.. قرار الوطنية للانتخابات بإعلان النتيجة النهائية لـ"الشيوخ"

أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، القرار رقم 50 لسنة 2020، بشأن إعلان نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ، التي أجريت يومي الأحد والاثنين 9 و10 أغسطس خارج مصر، ويومي الثلاثاء والأربعاء 11 و12 أغسطس داخل مصر.

وتنشر "الوطن" نص قرار الوطنية للانتخابات، الذي تضمن كشفًا بقائمة أسماء الفائزين بمقاعد مجلس الشيوخ، وقائمة بأسماء المرشحين الذين يخوضون جولة الإعادة.

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