محمد عزمي عقب فوزه بعضوية الشيوخ: المهمة ثقيلة وجاهزون لحملها

وجه محمد عزمي، عضو مجلس الشيوخ، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، الشكر والتقدير للشعب المصري، الذي أصر على المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ، متجاهلا دعوات ومزاعم أعداء الوطن والحياة، وضرب بأكاذيبهم عرض الحائط، ليساهم في بناء مصر الحديثة، من خلال بناء المؤسسات الديمقراطية.

وأكد عزمي، عقب إعلان فوزة في انتخابات مجلس الشيوخ ضمن القائمة الوطنية، أنه سيبذل قصارى جهده، وسيصل الليل بالنهار، حتى يحقق ويلبي مصالح المواطنين، والعمل على سرعة إنجاز التشريعات التي تصب في النهاية في مصلحتهم.

وأضاف أن مجلس الشيوخ، يقع على عاتقه مسؤولية كبيرة، فالتركة ثقيلة، وينوء عن حملها الجبال، نظرا للعدد الكبير من القوانين والتشريعات العالقة، بسبب ضغط العمل على مجلس النواب على مدار السنوات الماضية.

وأشار إلى أن التعاون والانسجام، سيكون شعار المرحلة المقبلة، لأنهما أساس نجاح أي فريق عمل، مشيرا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يقود سفينة الوطن كربان ماهر، وبفضل سياساته الحكيمة، باتت مصر قاب قوسين أو أدنى من تحقيق الاستقرار واللحاق بركب الدول المتقدمة.

ونوه عزمي، إلى أن خير دليل على حكمة وحنكة السيسي، نجاح مصر في تجاوز جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، التي هزت جميع دول العالم بلا استثناء، لكنها كانت في مصر تحت السيطرة دائما، بفضل الإجراءات الاحترازية والوقائية المبكرة التي اتخذتها الدولة المصرية، هذا بالإضافة إلي تعافي الاقتصاد المصري، بعد برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أصر على تنفيذه السيسي، غير عابئ بشعبيته لأنه يضع نصب عينيه، مصلحة الوطن والمواطن.