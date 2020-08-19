رئيس "الأسقفية" يهنئ المسلمين بالعام الهجري: الإسلام غير الشرق حضاريا

أرسل الدكتور منير حنا أنيس رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، برقيات تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، ومصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وأيضًا اللواء محمود توفيق وزير الداخلية وذلك للتهنئة بحلول العام الهجري الجديد.

كما بعث رئيس الأساقفة، برقيات مماثلة للقيادات الإسلامية تمثلت في فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر دكتور أحمد الطيب، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، والدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء مؤكّدًا محبته للجميع وأمله في أن يوفقهم الله في خدمة البلاد والعباد.

وفي رسالة وجهها لجموع المسلمين، اعتبر الدكتور منير حنا رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، أنَّ العام الهجري الجديد يؤرخ لهجرة رسول الإسلام من مكة إلى المدينة وهي الذكرى التي غيرت تاريخ الشرق الأوسط الذي اختلف ثقافيًا وحضاريًا بوجود الإسلام كدين وثقافة

وأكّد "حنا"، في رسالته، أنَّ ذكرى السنة الهجرية تأتي في وقت تزداد فيه الحروب والصراعات في المنطقة العربية بينما يواجه العالم أجمع وباء كورونا، متمنيًا أنَّ تصبح هجرة الرسول بارقة أمل تفتح الباب أمام حل الصراعات السياسية وتجدد الرجاء في قدرة البشرية على مواجهة الوباء بالعلم والإيمان معًا

وتمنى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، أنَّ تعبر منطقة الشرق الأوسط أزماتها بتكاتف الجميع مسلمين ومسيحيين في مواجهة الصراعات السياسية والمتاعب الصحية والظروف الاقتصادية

جدير بالذكر، أنَّ إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية هو الإقليم الـ41 لهذه الكنيسة حول العالم ويضم تحت رئاسته 10 دول في مصر وشمال أفريقيا ويخضع لرئاسة رئيس أساقفة كانتربري ويتبع اتحاد الكنائس الانجليكانية في العالم، ويرأسه الدكتور منير حنا أنيس رئيس الأساقفة.

وفي مصر، بدأت خدمة الكنيسة الأسقفية عام 1815 ثم تأسست أول كنيسة أسقفية في الأسكندرية 1839 عندما منح محمد علي باشا والي مصر، قطعة أرض في ميدان المنشية بالإسكندرية لإقامة كنيسة القديس "مرقس" الأسقفية.