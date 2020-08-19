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حظك اليوم الأربعاء 19-8-2020 برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي

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الوطن
12:32 ص | الأربعاء 19 أغسطس 2020
حظك اليوم برج الحوت

حظك اليوم برج الحوت

يتصف مولود برج الحوت بالرقة والحنان والخجل في الوقت ذاته، فضلا عن إنه يحمل قلبا يكمن في داخله العديد من صفات الأطفال وبرائتهم.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر بمواجهة برجك؛ فلا تبالغ اليوم في انفعالاتك وفي فرض آرائك كي لا يختنق من حولك وعليك أن تبتعد عن المخاطرة المالية.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا عليك أن تتجنب التورط مع شريك حياتك في نزاع أو استفزاز أنت في غنى عنه.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة سيرين عبد النور، ويوافق تاريخ ميلادها 21 فبراير.

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