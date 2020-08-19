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حظك اليوم الأربعاء 19-8-2020 برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي

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الوطن
12:32 ص | الأربعاء 19 أغسطس 2020
حظك اليوم برج الدلو

حظك اليوم برج الدلو

مولود برج الدلو صادق وصريح، يهتم بسعادة من حوله بشكل كبير، كما أنه يفضل التعامل مع الأشخاص الأمينة والنزيهة، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثامن يدفعك اليوم للتخطيط لمستقبلك وتكافأ على كل ما تقوم به من جهد وتحسن التصرف ماليا.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

تتحسن حالتك المزاجية وتبدو أكثر تفاؤلا والوقت مناسب لإصلاح علاقتك بشريك الحياة.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنانة ياسمين صبري، ويوافق تاريخ ميلادها 21 يناير.

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