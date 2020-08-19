التفاصيل الكاملة لمؤتمر إعلان نتائج انتخابات مجلس الشيوخ

أعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، النتائج النهائية والرسمية لانتخابات مجلس الشيوخ، والتي جرت خارج مصر يومي 9 و10 أغسطس، ويومي 11 و12 أغسطس داخل مصر في 14 ألف لجنة فرعية و27 لجنة عامة، وذلك خلال مؤتمر صحفي عالمي عقدته الهيئة بمقر مسرح التليفزيون بماسبيرو.

وقال "لاشين إن عدد المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين الذين يحق لهم التصويت في الانتخابات 62 مليونًا و940 ألفًا و165 ناخبًا، حضر منهم للتصويت 8 ملايين و959 ألفا و35 ناخبًا، بنسبة مشاركة 14.23%، وبلغ عدد الأصوات الصحيحة 7 ملايين و577 ألفًا و741 صوتا بنسبة 84.58%، وعدد الأصوات الباطلة مليون و381 ألفًا و294 صوتًا بنسبة 15.42%.

وأضاف أن عدد من استوفى شروط الترشح المقررة قانونا بلغ 797 مترشحًا على المقاعد الفردية، و100 مترشح على المقاعد المخصصة للقوائم ومثلهم احتياطي في 4 قطاعات، مؤكدًا أن الهيئة التزمت حدود الشرعية الدستورية، ونفذت ما صدر في الطعون من أحكام قضائية.

وأشار "لاشين" إلى أن غرفة عمليات الهيئة الوطنية تلقت بعض الشكاوى أثناء سير العملية الانتخابية وقامت بحلها، وكانت تلك الشكاوى غير مؤثرة في سير العملية الانتخابية ولا في المشهد المنضبط لكافة إجراءات العملية الانتخابية سوى مخالفة واحدة لضوابط الدعاية الانتخابية وردت للهيئة من لجنة مراقبة مخالفات الدعاية الانتخابية بمحكمة جنوب القاهرة، وقد جرى اتخاذ الاجراءات القانونية بشأنها بإحالتها للنيابة العامة.

"لاشين": رفض 49 تظلمًا للمرشحين والقوات المسلحة نقلت 800 قاضٍ و55 طن أوراق انتخابية

وتابع أن الجهاز التنفيذي للهيئة تلقى محاضر الحصر العددي لسائر اللجان الفرعية والعامة في انتخابات الداخل، وقام بالمراجعة والتدقيق بعد إضافة أصوات من أدلوا بأصواتهم بالخارج، وأن الهيئة نظرت 49 تظلمًا، وفصلت فيها جميعًا وانتهى البعض منها إلى عدم قبولها شكلاً، والبعض الاخر لرفضها موضوعًا، مشيرًا أنه تم عرض المحضر الخاص بالنتائج في جميع محافظات الجمهورية على مجلس إدارة الهيئة الوطنية من قبل الجهاز التنفيذي، واصدر مجلس إدارة الهيئة القرار رقم 50 لسنة 2020 باعتماد محضر الجهاز التنفيذي وإعلان نتيجة الانتخابات، بفوز القائمة الوطنية من أجل مصر بـ 100 مقعد المخصصة للقوائم في 4 قطاعات، وفوز 74 مرشحًا بالنظام الفردي، بينما تجرى جولة الاعادة على النظام الفردي بين 52 مرشحًا، لحسم 26 مقعدًا متبقية.

وأكد المستشار لاشين إبراهيم أن انتخابات مجلس الشيوخ جاءت في ظل ظروف بالغة الصعوبة يعلمها القاصي والداني في العالم أجمع وهي الناجمة عن جائحة فيروس كورونا، وارتفاع درجات الحرارة في هذا الوقت من العام، ورغم ذلك استطاع شعب مصر العظيم أن يجتاز هذه الظروف باقتدار ويثبت للعالم أجمع أنه قادر على مواجهة هذه الصعوبات مهما كلفه ذلك، وخرج ليدلي بصوته في انتخابات حرة ونزيهة شهدت بها جميع وكالات الانباء العربية والعالمية، لافتًا إلى ان الدولة قامت بتوفير كافة الاجراءات الاحترازية حرصًا منها على سلامة الناخبين.

وأضاف أن الهيئة الوطنية تعاونت مع جميع الجهات المعنية في الدولة، ووجه الشكر للقوات المسلحة التي نقلت 800 قاضٍ و55 طن أوراق انتخابية إلى محافظات الصعيد والمحافظات الحدودية، كما اتخذت الهيئة إجراءات التصويت بالبريد للمصريين في الخارج حتى لا يحرم مصري من حقه في التصويت، كما تم زيادة أعداد اللجان الفرعية بالداخل وتقليل أعداد الناخبين في كل منها حفاظا على سلامة الناخبين وتمكينهم من ممارسة حقهم في التصويت.

وأكد "لاشين" أن الانتخابات جرت تحت إشراف قضائي كامل، وفق أعلى معايير الشفافية والنزاهة الدولية، وأن الهيئة تعاملت مع جميع المرشحين بحيدة القاضي وتجرده وفي إطار قانوني ومهني واخلاقي، كما أن الهيئة مكنت وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني المحلي والاجنبي من متابعة الانتخابات، حيث صرحت لـ 47 منظمة محلية و14 منظمة دولية وأجنبية و3 مجالس حقوقية و33 مؤسسة إعلامية محلية و162 مؤسسة إعلامية دولية بمتابعة الانتخابات وفق الضوابط التي وضعتها الهيئة.

ووجه المستشار لاشين في كلمته رسالة لأعضاء مجلس الشيوخ قال فيها: "يا من اختاركم الشعب لتكونوا أعضاء في مجلس الشيوخ، إن الأمانة عظيمة والمسئولية جسيمة والمهمة شاقة وعسيرة ولكننا على ثقة أنكم أهل لها وأنكم على الاضطلاع بالمسئولية، وشعب مصر هو منبع ثقتنا وقد أودع ثقته فيكم وشرفكم بتمثيله فاحفظوا ثقته وكونوا عند ظنه بكم وتجردوا لصالح الوطن والمواطن، وكونوا في مجلسكم نوابًا عن مصر كلها لا عن دوائركم أو حزبكم أو ناخبيكم".

انطلاق الدعاية لجولة الإعادة بانتخابات الشيوخ غدًا

وتجرى جولة الاعادة لانتخابات مجلس الشيوخ خارج مصر يومي 6 و7 سبتمبر المقبل، وفي الداخل يومي 8 و9 سبتمبر، وتنطلق الدعاية الانتخابية لجولة الإعادة اعتبارًا من غد، بالتزامن مع تلقي الطعون على قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بإعلان النتيجة على مدار غد وبعد غد، وتفصل المحكمة الإدارية العليا، فيما يقدم لها من طعون خلال 10 أيام تبدأ من 22 وحتى 31 أغسطس.