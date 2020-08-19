محافظ المنيا يشهد إطلاق بوابة خدمات المحليات الإلكترونية

أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إطلاق بوابة خدمات المحليات الإلكترونية، لتكون المحافظة من أوائل المحافظات على مستوى الجمهورية من حيث تفعيل بوابة خدمات المحليات إلكترونيا، والتي يتم ربطها بالمراكز التكنولوجية التسع بالمحافظة، ضمن خطة متكاملة لتطوير الإدارة المحلية لتحقيق الشفافية والنزاهة، ومواكبة التطور التكنولوجي، وتقديم خدمة أفضل وأسرع للمواطن، تحقيقاً لأهداف رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد محمود أبوزيد، نائب المحافظ، الدكتورة إيمان الشريف، استشاري التدريب وريادة الأعمال بالمحافظة.

وقال المحافظ إنه بناء على توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء، وتحت إشراف وزارة التنمية المحلية، تم إطلاق خدمات المحليات إلكترونيا وصولا إلى المنصة الموحدة للخدمات الرقمية للحكومة المصرية بالتعاون بين وزارتي التنمية المحلية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، حيث تم إطلاق خدمات المحليات "أون لاين" عبر شبكة المعلومات الدولية من خلال بوابة خدمات المحليات، والتي تتيح للمواطن الحصول علي 42 خدمة، وذلك بعد إنشاء حساب على البوابة.

أضاف المحافظ انه من أبرز الخدمات المتاحة (طلب صلاحية موقع - وتجديد تراخيص البناء - طلبات الحصول على المرافق العامة - تغيير نوع النشاط - الحصول علي رخص الإشغال - الحصول على صورة طبق الأصل من الرخصة - سداد أقساط الإيجار - خدمات الإعلانات - طلب تصالح عن حجز إداري) وغيرها من الخدمات الأخرى.

وسيتمكن المواطن من متابعة جميع الطلبات المقدمة من البوابة أو التي تم تقديمها من خلال المراكز التكنولوجية لمعرفة موقفها حتى الانتهاء، وكذلك الاستعلام عن المستندات والرسوم واجراءات الخدمات المقدمة، بالإضافة إلى سداد المدفوعات المستحقة عن طريق خدمة الدفع الالكتروني "فوري" والمنتشرة بكافة أنحاء المحافظة.