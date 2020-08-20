حظك اليوم الخميس 20-8-2020 برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الأسد لديه شخصية قوية، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الأسدعلى الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

تنافر القمر ونبتون في منزلي المال يطالبك بالحذر في خطواتك وقراراتك وفي البيع والشراء واهتم بتقييم إمكانياتك.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

الشمس في برجك تمنحك نشاطا وقد تقوم بعمل مؤثر يحسب لصالحك بشرط أن تتأنى في أقوالك.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان تامر هاشم ممثل ودرامر فريق كايروكي، ويوافق تاريخ ميلاده 1 أغسطس.