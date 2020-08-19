وزير الخارجية العراقي: ناقشنا مع بومبيو العلاقات الاقتصادية وكورونا

قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الأربعاء، إنه ناقش مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، العلاقات الاقتصادية بين البلدين وسبل مواجهة فيروس كورونا.

وأكد حسين - خلال مؤتمر صحفي مشترك مع بومبيو في واشطن، وفقا لقناة "السومرية نيوز" - أن بغداد وواشنطن في خندق واحد لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي، وأن الولايات المتحدة حليفة للعراق.

وحول التعاون الاقتصادي مع الولايات المتحدة، أوضح الوزير العراقي، أنه سيوقع مع واشنطن مذكرات تفاهم وتعاون في مجالات متعددة، مؤكدا استمرارية الحوار في مجالات الطاقة والصحة والثقافة.

وتابع: "سياستنا تنطلق من المصلحة العراقية، وسنوقع اتفاقا مع (شيفرون) الأمريكية للتنقيبات النفطية اليوم".

وقال الوزير "نريد علاقات جيدة مع الجوار شرط عدم التدخل في شؤون العراق".