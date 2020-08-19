رئيس التحرير

محمود مسلم

وزير الخارجية العراقي: ناقشنا مع بومبيو العلاقات الاقتصادية وكورونا

كتب:

أ ش أ
05:53 م | الأربعاء 19 أغسطس 2020
مايك بومبيو

مايك بومبيو

قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الأربعاء، إنه ناقش مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، العلاقات الاقتصادية بين البلدين وسبل مواجهة فيروس كورونا.

وأكد حسين - خلال مؤتمر صحفي مشترك مع بومبيو في واشطن، وفقا لقناة "السومرية نيوز" - أن بغداد وواشنطن في خندق واحد لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي، وأن الولايات المتحدة حليفة للعراق.

وحول التعاون الاقتصادي مع الولايات المتحدة، أوضح الوزير العراقي، أنه سيوقع مع واشنطن مذكرات تفاهم وتعاون في مجالات متعددة، مؤكدا استمرارية الحوار في مجالات الطاقة والصحة والثقافة.

وتابع: "سياستنا تنطلق من المصلحة العراقية، وسنوقع اتفاقا مع (شيفرون) الأمريكية للتنقيبات النفطية اليوم".

وقال الوزير "نريد علاقات جيدة مع الجوار شرط عدم التدخل في شؤون العراق".

اقرأ المزيد:

"بومبيو": الميليشيات في العراق هددت استقراره

الكاظمي يبحث مع ترامب إعمار العراق ورفض التدخل الإيراني

رئيس حكومة العراق يغادر بغداد باتجاه واشنطن للقاء ترامب

خبير عن زيادة كميات النفط المستورد من العراق: تسهيل للتبادل بين البلدين

العربية: أنباء عن إسقاط مروحية تركية ومقتل طاقمها في شمال العراق