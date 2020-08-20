بنك مصر يقود تحالف مصرفي لتمويل إنشاء مزارع دواجن بقيمة 1.2مليار جنيه

أعلن بنك مصر، قيادة تحالف مصرفي بصفته المرتب الرئيسي وضامن التغطية ومسوق ووكيل التمويل ووكيل للضمان، وذلك لتدبير قرض طويل الأجل بمبلغ 1.255 مليار جنيه، لتمويل جزء من التكلفة الاستثمارية لمشروع "كايرو ثرى ايه للدواجن".

ويتمثل في إنشاء وتشغيل مزارع لإنتاج الثروة الداجنة بمحافظة الجيزة، بعدد 14 مزرعة لإنتاج دواجن التسمين، و9 مزارع لإنتاج أمهات الدواجن، بالإضافة الي معمل تفريخ بتكلفة استثمارية اجمالية تبلغ 1.9 مليار جم.

وشمل التحالف "بنك القاهرة" و"بنك قطر الوطني الأهلي"، بصفتهما المرتبين الرئيسين الأوليين، وبالتعاون مع مكتب دكتور زكي هاشم وشركاه بصفته المستشار القانوني للبنوك، ومكتب التميمي ومشاركوه بصفته المستشار القانوني لشركة كايرو ثري ايه للدواجن.

هذا ويعد مشروع "كايرو ثرى ايه للدواجن"، من المشروعات القومية في مصر، التي يوليها بنك مصر اهتماماً بالغاً، نظراً لاعتبار قطاع الدواجن من أهم الركائز الرئيسية في تحقيق الأمن الغذائي المصري، بالإضافة الى كون هذا القطاع، من أهم مصادر للدخل الزراعي في مصر.

أكد عاكف المغربي نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، على حرص البنك على توفير التمويلات اللازمة للمشروعات القومية الكبرى بما يعزز من قدرات الدولة على تحقيق زيادة الإنتاج المحلي، ويأتي ترتيب ذلك القرض، تأكيدا على دور بنك مصر الرائد في المشاركة الفعالة في التنمية الاقتصادية للبلاد، من خلال دعم الاقتصاد القومي المحلي لدفع عجلة التنمية ودعم الاقتصاد المصري في شتى المجالات.