فيديو.. مصر تواصل الجسر الجوي لإرسال المساعدات العاجلة للبنان

نشر العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث باسم القوات المسلحة، فيديو يوضح الدعم والتضامن مع الدول الشقيقة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بفتح جسر جوي لاستمرار تقديم المساعدات إلى الأشقاء في الجمهورية اللبنانية في ظل الأزمة التي تمر بها حالياً .

وأقلعت طائرة نقل عسكرية محملة بالمواد الغذائية والمستلزمات الطبية متجهة إلى مطار رفيق الحريري الدولي في رحلتها السابعة من مصر إلى لبنان.

جدير بالذكر أن وزارة الخارجية وجهت البعثة الدبلوماسية المصرية بلبنان باتخاذ اللازم نحو الاستمرار في استقبال المساعدات الإنسانية المقدمة من مصر للشعب اللبناني.

وأعرب الجانب اللبناني عن عميق الشكر والامتنان بالجهود المبذولة من مصر والوقوف بجانبها في أوقات المحن والأزمات، كما قدم الجانب اللبناني الشكر للقيادة المصرية الحكيمة التي تمد يد العون لكافة الدول التي تمر بأزمات.