مصر للطيران تسير 36 رحلة جوية لمختلف دول العالم غدا

أعلنت الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، جدول رحلاتها اليومي، غدًا الخميس، مؤكدة تسييرها 36 رحلة جوية.

وأوضحت الشركة أن الرحلات المسيرة، بمعدل رحلة واحدة إلى باريس، فرانكفورت، لندن، إسطنبول، أديس أبابا، الخرطوم، الشارقة، بغداد، نادچمينا، البحرين، نيويورك، جوانزو.

ورحلتين جويتين إلى دبي و أبو ظبي و ميلانو و بيروت، بالإضافة إلى 4 رحلات داخلية إلى شرم الشيخ، و3 رحلات داخلية إلي الغردقة، ورحلة داخلية واحدة إلى كل من الأقصر وأسوان، ورحلات استثنائية إلى كل من لاجوس، نيروبي، الدمام، الرياض، الجزائر، ورحلتين إلى جدة، بخلاف رحلات الشحن الجوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 3500 راكب.