رعب ورومانسي وكوميدي.. دليل الأفلام الجديدة في السينمات هذا الأسبوع

تعرض دور السينما، مجموعة مميزة من الأفلام، خلال الأسبوع الجاري، وتقدم "الوطن" نبذة عن هذه الأعمال الجديدة، لتساعدك في اختيار فيلمك المفضل في السطور التالية.

(Live (Line of Duty / The Drop

تدور أحداث الفيلم حول شرطي حاد الطباع يدخل في سباق مع الزمن، ويتعين عليه العثور على ضحية اختطاف في قضية معقدة.

أبطال الفيلم أرون إيكهارت، جيانكارلو إسبوسيتو، دينا ماير، كورتني إيتون، بن ماكنزي، جيسيكا لو، ومخرج الفيلم ستيفن سي. ميلر.

Black Water: Abyss

تدور أحداث الفيلم حول خمسة مغامرين يجدوا أنفسهم في خطر كبير من تمساح مفترس، ويذهب الفريق في مغامرة لاكتشاف كهف في أستراليا.

أبطال الفيلم جيسيكا مكنامي، لوقا ميتشل، أمالي جولدين، بنيامين هوتجيس، أنتوني جيه شارب، رومي كيكوتشي، ومخرج الفيلم أندرو تروكي .

Horrible Histories: The Movie - Rotten Romans

تدور أحداث الفيلم حول مراهق روماني يقرر إزعاج نيرون بأحد خططه، وعقابا له يتم إرساله لبريطانيا للعمل هناك.

أبطال الفيلم سيباستيان كروفت، إيمليا جونز، نيك فروست، كريج روبيرتس، روبرت جريفس، أليكس ماكوين، ومخرج الفيلم دومينيك بريجستوك.

توأم روحي

تدور الأحداث حول قصة حب قوية بين شابين، وتواجههما مشاكل وعقبات تجعل حبهم مستحيل تحقيقه على أرض الواقع.

أبطال الفيلم حسن الرداد، أمينة خليل، عائشة بن أحمد، رجاء الجداوي، ومخرج الفيلم عثمان أبو لبن.

Peninsula

تدور أحداث الفيلم بعد مرور 4 سنوات على حادثة قطار بوسان، حيث يحارب الجميع من أجل التصدي للكارثة التي دمرت كل شيء على الأرض، ويتم تكليف جندي سابق بمهمة العودة لأرض المخاطر لإنقاذ ناجيين.

أبطال الفيلم كانج دونج-ون، جونج هيون لي، هاي-هيو كوون، لي ري، ومخرج الفيلم سانج-هو يون.

نورا تحلم

أحداث الفيلم مستوحاة من قصة حقيقية، حول نورا التي تنتمي للطبقة الكادحة في تونس، ومعاناتها مع سجن زوجها والمضايقات التي تتعرض لها بسبب تاريخه الإجرامي.

أبطال الفيلم هند صبري، لطفي العبدلي، حكيم بو مسعودي، إيمان الشريف، جمال ساسي، سيف الدين الظريف، ومخرج الفيلم هند بوجمعة.