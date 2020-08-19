عاجل.. الإفتاء: غدًا بداية العام الهجري الجديد

استطلعَت دارُ الإفتاءِ المصريةُ هلالَ شهرِ المحرم بعد غروب شمس يوم الأربعاء، التاسعِ والعشرين من شهر ذي الحجة، بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.

وأوضحت دار الإفتاء أن غدا الخميس بداية العام الهجري الجديد.

وأضافت: "بهذه المناسبةِ الكريمةِ نتقدم بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ونتمنى له دوام الصحة والعافية، ونتقدمُ بخالص التهنئة للشعب المصري الكريم، ولجميع رؤساءِ الدولِ العربيةِ والإسلاميةِ وملوكِها وأمرائِها وللمسلمين كافةً في كُلِّ مكان، داعين اللهَ سبحانه وتعالى أن يُعيدَ على مصرَ وعليهم جميعًا أمثالَ هذه الأيامِ المباركةِ باليُمنِ والخيرِ والبركات والأمنِ والسلام، وهو نعمَ المولى ونعمَ النصير".