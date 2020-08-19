"عبدالغفار": إعلان الأعداد المتاحة للطلاب بالجامعات الأهلية خلال أيام

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، إن أعداد الطلاب المقبولين في الجامعات الأهلية الثالثة التي ستبدأ العام المقبل، جاري العمل على تحديده، وسيجري الإعلان عنه خلال أيام.

وحول مصروفات هذه الجامعات، قال الوزير لـ"الوطن"، إنه جاري العمل على دراسة تحديد المصروفات، بناءً على البرنامج الدراسي وتكلفته.

وأعلنت الوزارة، قبل أيام عن بدء الدراسة في 3 جامعة أهلية هي جامعة الملك سلمان في جنوب سيناء وجامعة العلمين في مطروح وجامعة الجلالة في السويس، بداية من العام المقبل، بمصروفات تحددها الوزارة.