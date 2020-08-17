وزير التعليم العالي لطلاب الثانوية: فكروا كويس وانتم بتكتبوا رغباتكم

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، إن المرحلة الأولى من التنسيق تبدأ السبت المقبل ولمدة 5 أيام، "أتمنى من أي طالب إنه يفكر كويس أوي وهو بيكتب الرغبة بتاعته بناء على مجموعه، واللي عاوز يقدم في تخصص معين يكتب التخصص ده لحد آخره، يعني واحد عاوز يدخل طب يكتب كليات الطب على مستوى الجمهورية".

وأضاف "عبد الغفار"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على شاشة قناة "dmc"، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أنه عند ظهور نتائج تنسيق الجامعات يستطيع الطالب أن يتقدم بتقليل الاغتراب لبعض الحالات في ضوء القواعد، "يقدر يغير الرغبات في الـ5 أيام لكن بعد آخر يوم في المرحلة الأولى اللي كتبه هيبقى مسؤول عنه".

وتابع: "محدش يدي لحد الرقم السري الخاص به"، متوقعًا أن يسير التنسيق بانضباط كما حدث العام الماضي، وليس هناك داع لذهاب الطلاب لمكتب التنسيق نظرًا لأن كتابة الرغبات إلكترونيًا.