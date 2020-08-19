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محمود مسلم

قبول 5 تظلمات لتقنين أراضي أملاك الدولة ببني سويف

كتب:

عمرو رجب
07:38 م | الأربعاء 19 أغسطس 2020
الدكتور محمد هانئ محافظ بني سويف

الدكتور محمد هانئ محافظ بني سويف

ترأس الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، الاجتماع رقم 54 للجنة العليا للبت في طلبات تقنين أراضي أملاك الدولة.

وناقش الاجتماع 84 تظلمًا لطلبات التقنين، حيث قبول 5 تظلمات جديدة، ليصل إجمالي عدد الطلبات التي تم الموافقة عليها 1786 طلبًا، في حين وصل إجمالي العقود المحررة إلى 637 عقدًا بواقع 468 عقدًا للمباني، و169 للزراعة، وجارٍ البت في باقى الطلبات تباعًا بعد استيفاء الخطوات والإجراءات المطلوبة وفق القانون واللوائح المنظمة لذلك.

 

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