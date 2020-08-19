قبول 5 تظلمات لتقنين أراضي أملاك الدولة ببني سويف

ترأس الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، الاجتماع رقم 54 للجنة العليا للبت في طلبات تقنين أراضي أملاك الدولة.

وناقش الاجتماع 84 تظلمًا لطلبات التقنين، حيث قبول 5 تظلمات جديدة، ليصل إجمالي عدد الطلبات التي تم الموافقة عليها 1786 طلبًا، في حين وصل إجمالي العقود المحررة إلى 637 عقدًا بواقع 468 عقدًا للمباني، و169 للزراعة، وجارٍ البت في باقى الطلبات تباعًا بعد استيفاء الخطوات والإجراءات المطلوبة وفق القانون واللوائح المنظمة لذلك.