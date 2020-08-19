مستريحة جديدة في بني سويف وتجمع الأهالي أمام مكتبها

تجمع عدد من الأهالي أسفل مقر إحدى الشركات الخاصة في مدينة بني سويف العاملة في مجال توظيف الأموال، مساء أمس الثلاثاء، بحثُا عن ربة منزل تحصلت منهم على مبالغ مالية نظير توظيفها وتوفير عائد مالي وأرباح.

وطالب الأهالي قوات الشرطة بمديرية أمن بني سويف، بسرعة ضبط ربة المنزل وإعادة المبالغ المالية التي تحصلت عليها منهم على مدار أكثر من 5 سنوات.

وفوجئ أهالي حي مقبل بمدينة بني سويف، في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء، بتجمع عدد من الأهالي أسفل أحد العقارات، للبحث عن ربة منزل تدعى "ن.م" 45 عاما، عقب اختفائها مؤخرا.

وقال "م.س" أحد المتضررين: "لي مبلغ يقارب 25 ألف جنيه دفعتها منذ فترة وحصلت بالفعل على أرباح، إلا أنه في الفترة الأخيرة توقفت عن السداد، ما استدعى عدد منهم للتوجه إلى منزلها ومقر المكتب الخاص بها للبحث عنها، متابعا: "ابلغتني سابقا أنها تعمل في مجال المحاجر والعقارات، وكانت دائمة السداد".

وقال آخر: "البعض يتحدث عن مبالغ مالية كبيرة قد تتخطى الملايين، إلا أنه حتى الآن لم يتم حصر تلك المبالغ بالإضافة إلى أن البعض من المودعين لديها يرفض تحرير محاضر قبل الحلول الودية، متابعا: "تلقينا وعودا بالسداد خلال الفترة المقبلة إلا أننا لا نعلم سبب اختفائها المفاجئ سواء ناتج عن تجمع المودعين أم تهرب من السداد".