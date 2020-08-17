"أطفال بلا مأوى" ينقذ 4 أشقاء في بني سويف وينقلهم لمركز استضافة

أنقذ فريق "أطفال بلا مأوى" التابع لمديرية التضامن الاجتماعي في بني سويف، اليوم، 4 أطفال أشقاء (3 بنات وولد) من التشرد بالشارع.

وتبين من خلال الدراسة الأولية للفريق أن الاطفال الأربعة موجودون في الشارع بدون الأب والأم، ولا يوجد من يتولى رعايتهم، كما تبين أنهم "م . ر . س"، 10 سنوات، و"ج . ر . س"، 6 سنوات، و"م . ر . س"، 6 سنوات، و"ز . ر . س"، 3 سنوات.

وقالت إحسان أبو زيد وكيل وزارة التضامن ببني سويف، إنه تم تحويل الأطفال الأربعة لمركز استضافة، تمهيدًا لنقلهم لدار رعاية اجتماعية، ضمن برنامج وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع صندوق "تحيا مصر"، للحد من ظاهرة الأطفال بلا مأوى.

ويتكون البرنامج من 17 وحدة متنقلة تجوب 13 محافظة هى الأعلى كثافة للأطفال، وهي القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والإسكندرية، والمنوفية، والشرقية، والغربية، وبورسعيد، والسويس، وبني سويف، وأسيوط، والمنيا.