لقاء أون لاين للشباب لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في 2020

تنظم وزارة الشباب والرياضة، برئاسة الدكتور أشرف صبحي، لقاء أون لاين للشباب، تستضيف فيه العميد إسلام وجيه، من هيئة الرقابة الإدارية، عبر برنامج زووم، وذلك بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، ضمن برنامج "تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد 2020"، من خلال الرابط:

https://us02web.zoom.us/j/88589905912

ويتم بث اللقاء عبر الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة.

وأكد صبحي، حرص الوزارة على تنظيم لقاءات متنوعة في كافة المجالات لتأهيل وتنمية الوعي لدي الشباب، تأكيدا على توجيهات القيادة السياسية بتحقيق رؤية مصر 2030 نحو تعزيز مبدأ النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد.