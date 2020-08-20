حظك اليوم الخميس 20-8-2020 برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي

يتميز مولود برج العقرب بكونه شخصية غيورة على المقربين منه، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، توقعات حظك اليوم، للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

رغم الضغوط، عطارد في منزل المشروعات يمنحك سرعة بديهة وقد يوفر لك فرص حقيقية.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الأصدقاء يمنحك يوما مناسبا للخروج والانطلاق مع الأصدقاء والأحباب وقد تقضي أوقاتا موفقة معهم.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة إليسا، ويوافق تاريخ ميلادها 27 أكتوبر.