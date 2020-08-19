البحرين ترحب بحكم المحكمة الدولية في قضية اغتيال رفيق الحريري

رحبت وزارة الخارجية البحرينية، اليوم، بالحكم القضائي الصادر من المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري مع 21 مرافقًا له أثناء مرور موكبه وسط بيروت في عمل إرهابي عام 2005.

وأكدت الوزارة البحرينية، في بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية الرسمية "بنا"، أن حكم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان "قد أثبت بصورة واضحة ضلوع عناصر حزب الله الإرهابي في تلك الجريمة البشعة التي تسببت في زعزعة الأمن والاستقرار وإثارة الفوضى بلبنان".

وأكدت الخارجية البحرينية، ضرورة تقديم المتهم إلى القضاء العادل ليلقى جزاءه، وأن يعم الأمن والاستقرار على لبنان بما يحقق تطلعات شعبه الشقيق.