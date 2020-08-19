تنسيقية الأحزاب: حصولنا على 5 مقاعد في انتخابات "الشيوخ" أمر جيد

قال أحمد مقلد، عضو تنسيقية الأحزاب والسياسيين، إن التنسيقية فازت بـ5 مقاعد في انتخابات مجلس الشيوخ، وهو أمر يعد جيدًا للغاية.

وأضاف مقلد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير" مع الإعلامية عزة مصطفى، على قناة "صدى البلد"، أن الذين ترشحوا عن تنسيقية الأحزاب، على قدر عالِ من الكفاءة، و5 مرشحين من مختلف المجالات، وهناك غرفة عمل خلف أعضاء التنسيقية في مجلس الشيوخ، تزودهم بأفكار ومشاريع، مشيرًا إلى أن وعي المواطنين جعل الغرفة البرلمانية الثانية هي الأعلى مشاركة في تاريخ مصر.

وواصل حديثه، بأنه على الرغم من الظروف الصعبة التي أحاطت بمجلس الشيوخ، إلا أن المشاركة هي الأعلى في تاريخ مصر بالنسبة للغرفة البرلمانية الثانية، موجهًا الشكر للهيئة الوطنية للانتخابات وإدارة الطب الوقائي.