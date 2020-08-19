رئيس مدينة الأقصر يستعرض خدمات المركز التكنولوجي الجديد

أعلن العميد أيمن الشريف، رئيس مدينة الأقصر، قرب افتتاح المركز التكنولوجي الجديد بمدينة الأقصر، بمقر رئاسة مدينة الأقصر بمنطقة جزيرة العوامية خلف قصر ثقافة الأقصر.

وأوضح "الشريف"، أن المركز يتضمن خدمة الشباك الواحد لتقدم خدمات استصدار التراخيص والمستندات والموافقات اللازمة لبدء المشروعات وتشغيلها، بهدف تقديم كافة الخدمات ذات الصلة من مكان واحد للتيسير على المواطنين، وذلك من خلال نظام الدور الرقمي على غرار البنوك، تيسيراً على المواطنين وللقضاء على نظام الطوابير التقليدية.