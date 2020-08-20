وزير التموين لـ"الوطن": إعادة صياغة منظومة دعم الخبز

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية في تصريحات لـ"الوطن"، إن تثبيت وزن الرغيف جاء بناء على الدراسات التي تمت حتى يمكن الحفاظ على المواصفات والجودة وكذلك استمرار العملية الرقابية والحفاظ على أموال الدعم لتصل لمستحقيه.

وأشار المصيلحي، أنه قد تم زيادة دعم رغيف الخبز من 50 مليار جنية العام الماضي الى 53 مليار جنية هذا العام وبالتالي كان لابد من إعادة صياغة منظومة دعم رغيف الخبز للمحافظة على هذه الأموال.

وجاء قرار خفض وزن رغيف الخبز البلدي المدعم، كل أصناف الخبز (المجر، الملدن الطرى، الملدن الماو)، لتكون كلها ذات وزن ثابت، لضمان إحكام الرقابة وتوحيد الموازين والمواصفات فى جميع مخابز الجمهورية، مع الإبقاء على نفس القيمة الغذائية، للرغيف دون اَي نقصان، كنوع من عدالة التوزيع لضمان وصول الدعم لمستحقيه دون إخلال توازن.