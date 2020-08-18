التموين: عقوبات تصل إلى غلق المخابز التي تتلاعب في وزن رغيف الخبز

قال طلعت حسن، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الجيزة، إن وزارة التموين وافقت على إعادة احتساب التكلفة الإنتاجية لشوال الدقيق، فارتفع من 213 جنيهًا إلى 265 جنيهًا، مشيرًا إلى أن زيادة التكلفة تشمل احتساب الزيادات التي طرأت مؤخرًا.

وأضاف "حسن"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم، مقدمة برنامج "اليوم"، عبر شاشة "DMC"، أن الدولة ممثلة في الوزارة تتحمل تكلفة التأمينات الاجتماعية لعمال المخابز حرصًا على هذه الفئة المهمة ودعمًا لاستقرارهم.

وأردف، أن الدولة تتحمل أكثر من 60% من تكلفة رغيف الخبز مع الحفاظ على سعر رغيف الخبز للمواطن بتكلفة 5 قروش للمواطن الذي يصرف الرغيف ببطاقة التموين.

وشدد، على أنه سيجرى فرض عقوبات مشددة ومضاعفاتها في حالة التكرار إذا ما تلاعب صاحب المخبز في وزن رغيف العيش وقد تصل إلى غلق المخبز.