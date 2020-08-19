"الأوقاف": فيروس كورونا إلى الزوال وعودة الجمعة أسعدت المصريين

قال الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، إلى زوال وعودة صلاة الجمعة في المساجد، قرار يسعد المصريين جميعًا، موضحًا أن الضوابط التي وضعتها وزارة الأوقاف في صلاة الجماعة حققت نجاحًا كبيرًا، وستطبق في صلاة الجمعة.

وأضاف "طايع"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي"، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، مع الإعلامي أحمد موسى، أن مدة خطبة الجمعة ستكون 10 دقائق بحد أقصى، وهي كفيلة لتقديم موعظة سريعة، فضلًا عن أن المهم هو عودة الصلاة في المسجد، وتواجد المصلين فيه.

وأكد رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، أن التعقيم والتطهير المستمر لكل صلاة، سيتم بشكل دوري، وارتداء الكمامة والسجادة الخاصة، مشيرًا إلى أن معظم المساجد وفرت كمامات لمن لا يرتدون كمامة، فضلًا عن أن معظم المساجد وفرت بجهود ذاتية سجادات خاصة للمصلين الذين لا يحملون السجادة الشخصية.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أكد أنه جرى مناقشة عودة صلاة الجمعة في المساجد الكبرى، بحضور وزير الأوقاف، وجرى الاتفاق على عودة صلاة الجمعة في المساجد والجوامع الكبرى، يوم 28 أغسطس.