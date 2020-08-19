يحيى طنطاوي مديرا عاما لهيئة الأوقاف بالقليوبية

أصدر المهندس سيد محروس، رئيس هيئة الأوقاف المصرية، قرارا بتعيين يحيى الطنطاوي، مدير عام لهيئة الأوقاف بالقليوبية، خلفا لمحمد مدبولي.

يذكر أن مدير عام الأوقاف بالقليوبية الجديد، مدير عام الشؤون المالية والإدارية بهيئة الأوقاف بالدقهلية، وبعد ذلك غادر للعمل بالمملكة العربية السعودية، ليعود ليتولى منصب مدير عام الأوقاف بالمحافظة.

هيئة الأوقاف بالقليوبية تشمل إدارة أموال الوقف المتمثلة في أطيان زراعية وإسكان وأراضي فضاء وعمارات إسكان وإسكان شباب.