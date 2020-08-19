"الأوقاف": لن نمنع أحدًا من الصلاة حال امتلاء المساجد بشروط

تحدث الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، عن استمرار غلق الزوايا وعدم أداء صلاة الجمعة بها المقرر عودتها مرة أخرى في 28 أغسطس الجاري.

وأوضح أن الزوايا تقدر بقدرها والأصل فيها الغلق، ولكن إذا كانت هناك زاوية ليس بها مسجد، ولديها إمام وطاقم عمال سيتم فتحها، وهذا استثناء، أي إن الزوايا مستمر غلقها.

وأضاف "طايع"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي"، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، على شاشة "صدى البلد"، أنه لن يُمنع أحد من الصلاة حال امتلاء المسجد بالمصلين، ولكن بشرط عدم التدافع وإذا كان هناك مريضًا يعاني من ضعف المناعة عليه صلاتها في البيت ظهرًا.

وأكد رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، أن دور المناسبات ودورات المياه والأضرحة وصلاة الجنازة مُعلقة، ولكن بعد نجاح التجربة وزوال أزمة كورونا ستعود الأمور كما كانت.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أكد أنه جرى مناقشة عودة صلاة الجمعة في المساجد الكبرى، بحضور وزير الاوقاف، وجرى الاتفاق على عودة صلاة الجمعة في المساجد والجوامع الكبرى، يوم 28 أغسطس.