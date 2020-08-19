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"صحة الدقهلية" تتفقد 3 مستشفيات للتأكد من جودة الخدمة

كتب:

صالح رمضان
08:58 م | الأربعاء 19 أغسطس 2020
حملة الرقابة الإدارية بالدقهلية

حملة الرقابة الإدارية بالدقهلية

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الدقهلية، شن حملات تفتيشية على بعض القطاعات  الصحية بالمحافظة، للاطمئنان على الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين والتصدي للفساد.

وتفقدت الحملة مستشفى المنصورة العام الجديد "الدولي"، حيث تم زيارة عدد من الأقسام بالمستشفى للاطمئنان على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمترددين، وتوجهوا بعدها إلي مستشفى التأمين الصحي بسندوب لتفقد سير العمل بها، حيث تم المرور على أقسام الحضانات والكلي والمعامل والعناية.

وتفقد فريق من الطب العلاجي والوقائي كلًا من مستشفى المنصورة التخصصي وبنك الدم الإقليمي، وتم التنبيه باتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية.

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