متحدث "الوزراء": الأمر ما زال خطيرًا فيما يخص أزمة فيروس كورونا

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اتخذ قرارًا اليوم، بعودة صلاة الجمعة في المساجد مرة أخرى، على أن يبدأ تنفيذ هذا القرار من 28 أغسطس، ولكن بإجراءات احترازية مشددة، وهذا يدل على أن الأمر لا يزال خطيرًا، فيما يخص فيروس كورونا المستجد "كوفيد19".

وأضاف "سعد"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي"، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، أن الإجراءات التي سيتم اتخاذها في عودة صلاة الجمعة، ستكون نفس الإجراءات المطبقة حاليًا في صلاة الجماعة العادية بالمساجد، يُضاف اليها مدة الخطبة، حيث إن الخطبة لن تتجاوز الـ10 دقائق، ولا تزيد عن ذلك.

وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء أن هذا القرار الخاص بمدة خطبة الجمعة، جاء من أجل أن لا يتواجد المصلين في مكان مغلق لفترة طويلة: "لما حسينا أن الوقت آن إننا ممكن نقدم على هذه الخطوة، تم اتخاذها، ونناشد الجميع بالالتزام من أجل تمكين الحكومة من الحفاظ على ما حققناه في أزمة فيروس كورونا".