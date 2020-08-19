والدة الطفل ياسين: "كان عايز يركب المترو الجديد وتاه"

قالت غادة نور الدين، والدة الطفل ياسين، إن ابنها ترك المنزل لشراء "شيبسي" بصحبة أخته، وبعدها صعدت أخته، وأخبرتها بأن الطفل لم يكن بجوارها في المحل.

وأضافت "نور الدين"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "مساء DMC"، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، المذاع على فضائية "DMC"، أن أصدقاء ابنها أخبروها أن هناك فيديو انتشر على صفحات التواصل الاجتماعي، بأن ابنها تائه في محطه المترو، موضحة أن الطفل كان لديه فضول لركوب المترو، وهو ما قام به دون استئذان: "خد مني الفلوس وقطع تذكرة وركب لحد العتبة، وفضل قاعد في العربية بيعيط، ومش عارف يروح فين".

وأكدت أنه لولا عرض الفيديو، لما كان الطفل ليعود إلى أسرته مرة أخرى، وعاد مرة أخرى عبر العاملين بمحطة مترو الأنفاق.