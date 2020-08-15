ضياء رشوان: تنظيم الإخوان انتهى تماما.. "وخناقهم على الفلوس مش الثورة"

قال ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، إن هناك انخفاضا هائلا في الروح المعنوية لأعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، إذ أنهم أدركوا أخيرا أن الخناقة على "الفلوس" ولا توجد ثورة، لأنهم سارقي ثورات، مؤكدا أن التنظيم انتهى تماما.

وأضاف "رشوان" خلال لقاء ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على شاشة قناة "صدى البلد"، ويقدمه الإعلامي أحمد موسى، أن الموجود حاليا من جماعة الإخوان الإرهابية مجموعة فرق متصارعة ولا وجود للتنظيم، مؤكدا أن أعضاء الجماعة زائفون وقنواتهم في طريقها للنهاية بسبب انخفاض نسبة المشاهدات.

وأشار إلى أن كل من يقف بجانب الجماعة الإرهابية هو عد، والإرهاب مكون رئيسي في حروب الجيل الرابع، لافتا إلى أنه لا يوجد أخلاقيات في العلاقات الدولية، إذ تعرضت مصر تعرضت لعمليات إرهابية كثيرة ورائها مساعدات لوجستية ضخمة، مؤكدا أن مصر نجحت في مواجهة الإرهاب وتدفق الإرهابيين إليها، لأنها كانت مدركة لحروب الجيل الرابع

وأوضح أن ليبيا خليط مروع من القاعدة والإخوان والدواعش، والميليشيات الإرهابية في ليبيا ليسوا على وفاق وفي لحظة سيتناحرون، ومسرح العمليات في ليبيا جاهز لاستقبال كل الميليشيات الإرهابية.