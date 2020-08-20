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رئيس جامعة حلوان: لن يتم زيادة المصروفات الدراسية للعام الدراسي الجديد

كتب:

أحمد أبوضيف
02:40 ص | الخميس 20 أغسطس 2020
الدكتور ماجد نجم .. رئيس جامعة حلوان

الدكتور ماجد نجم .. رئيس جامعة حلوان

أكد الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، أن الجامعة تخطو سريعاً باتجاه التحول الرقمى، موضحاً أنه تم تحديث جميع السيرفرات والبنية التحتية المعلوماتية بالجامعة، فضلاً عن تغطية جميع جوانب الجامعة بشبكة الإنترنت المجانى، مضيفاً أن الجامعة مستعدة بالكامل لتطبيق خريطة التعليم الهجين على أكمل وجه.

وأضاف رئيس جامعة حلوان في تصرحات خاصة لـ"الوطن"، 42 ألف طالب تم مخاطبة المجلس الأعلى للجامعات بشأن قبولهم فى العام الجديد، مؤكداً أنه لن تتم زيادة المصروفات الدراسية للعام الدراسي الجديد، ولكن سيتم زيادة تلك المتعلقة بالخدمات، كالمدن الجامعية مثلاً.

وتابع: "لدينا عدد من البرامج سيتم الدراسة بها العام الجديد بكليات الحاسبات والمعلومات، وكلية تكنولوجيا التعليم والفنون التطبيقية، وجميع البرامج، جديدة، وسيتم إتاحتها وفقاً لرغبات وقدرات الطلاب".

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